Stand: 17.04.2023 17:14 Uhr Rostock: Erneut Zug nach Hansa-Spiel verwüstet

Der sportliche Misserfolg des FC Hansa Rostock in der 2. Fußball-Bundesliga in der Rückrunde wird weiterhin von unschönen Szenen abseits des Spielfelds begleitet. Auf der Rückfahrt vom verlorenen Auswärtsspiel gegen den SC Paderborn (0:3) haben mutmaßlich Hansa-Fans eine Regionalbahn großflächig von innen beschmiert und erheblich verunreinigt. Dies hätten Beamte nach der Ankunft des Zugs am späten Samstagabend am Hauptbahnhof Rostock festgestellt, wie die Bundespolizei am Montag mitteilte. | 17.04.2023 15:11

