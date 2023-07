Stand: 11.07.2023 16:50 Uhr Rostock: Ermittlungen gegen mutmaßlichen Exhibitionisten

Ein 72-Jähriger hat am Dienstagvormittag für einen Polizeieinsatz in Rostock gesorgt. Der Russe war zunächst ohne Kleidung in der Riekdahler Kiesgrube schwimmen. Anschließend soll er vor einer Schulklasse und mehreren Anglern exhibitionistische Handlungen an sich vorgenommen haben. Gegen den Mann wird nun ermittelt.

