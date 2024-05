Stand: 29.05.2024 07:40 Uhr Rostock: Digitalisierungskongress NØRD zeigt neueste Trends

Wie kann Künstliche Intelligenz im Bäckerhandwerk helfen? Welche Technologien können Ärzte unterstützen? Diese und weitere Fragen werden heute und morgen auf dem Digitalisierungskongress NØRD in Rostock diskutiert. Auf verschiedenen Bühnen gibt es dabei in der Hanse Messe Einblicke in neue Entwicklungen der digitalen Welt. Teilnehmer können Start-ups entdecken und mit Politikern sprechen. Dazu gibt es Workshops und Diskussionsrunden. Der Digitalisierungskongress NØRD, organisiert vom Innenministerium, findet zum dritten Mal in Rostock statt. Der Eintritt ist an beiden Tagen kostenfrei.

