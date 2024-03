Stand: 08.03.2024 13:38 Uhr Rostock: Diebe werfen Gullydeckel in Mobilfunkgeschäfte

In den frühen Freitag Morgenstunden ist in der Rostocker Innenstadt in zwei Handyläden eingebrochen worden. Laut Polizei haben die Täter am Uniplatz die Scheiben eines Geschäftes mit einem Gullydeckel eingeschlagen. Wenig später wurde dann auf die gleiche Weise in einem Geschäft gegenüber eingebrochen. Die Täter stahlen zahlreiche hochwertige Mobiltelefone und flüchteten. Die Ermittlungen laufen.

