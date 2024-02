Stand: 08.02.2024 15:15 Uhr Rostock: Apex aus Laage in H2Apex umbenannt

Der Wasserstoffproduzent Apex mit Sitz in Laage bei Rostock heißt künftig H2Apex. Im Januar hatte der luxemburgische Investor Exceet die Apex-Gruppe übernommen. Auch der Mutterkonzern firmiert seit Donnerstag unter H2Apex. Aktuell errichtet das Unternehmen in Laage eine Produktionslinie für Tanks zur Speicherung grüner Energie. Sie soll Anfang März in Betrieb gehen. H2Apex wird außerdem auf den REBUS-Betriebshöfen in Güstrow und Bad Doberan Wasserstofftankstellen für Busse errichten.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 08.02.2024 | 16:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Rostock