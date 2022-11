Rostock: 75-jährige Radfahrerin kommt bei Unfall ums Leben

Stand: 05.11.2022 16:26 Uhr

Eine Fahrradfahrerin ist am Sonnabendnachmittag bei einem schweren Verkehrsunfall an der Rostocker Stadtautobahn getötet worden. Die 75-Jährige war mit einem Auto an einer Abfahrt kollidiert.