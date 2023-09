Stand: 22.09.2023 06:45 Uhr Rostock: 33. Landesbaumesse "RoBau" beginnt heute

Von heute an zeigen rund 200 Aussteller auf der Landesbaumesse "RoBau" in der Rostocker HanseMesse-Halle drei Tage lang ihre Bau- und Einrichtungstrends. Ein Schwerpunkt ist das Thema Energieeffizienz. Rund 25 Firmen wollen über verschiedene Energiequellen wie Wärmepumpe, Gasheizung, Solaranlage oder Brennholz beraten. Dazu und zu weiteren Themen wie etwa Einbruchschutz soll es auch Expertenvorträge und Podiumsdiskussionen geben. Parallel zur RoBau kann die Begleitausstellung "Wohnideen und Livestyle" in der HanseMesse besucht werden.

