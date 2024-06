Stand: 01.06.2024 06:42 Uhr Rostock: 260 Menschen bei Klimastreik-Demonstration

In Rostock haben am Freitagabend rund 260 Menschen demonstriert, um vor der Europawahl auf die Dringlichkeit der Klimakrise hinzuweisen. Laut Polizei versammelten sich die Demonstrierenden auf dem Neuen Markt und liefen im Anschluss durch die Innenstadt, dadurch sei es vorübergehend zu Verkehrseinschränkungen gekommen. Der Protest, zu dem die Bewegung "Rostock for Future" aufgerufen hatte, sei friedlich verlaufen.

