Stand: 08.02.2024 10:25 Uhr Rövershagen: Job-Tag auf dem Erdbeerhof

Auf dem Erdbeerhof in Rövershagen bei Rostock können Arbeitssuchende heute ad hoc eine Stelle antreten. Beim Job-Tag werden laut Management passende Bewerberinnen und Bewerber sofort eingestellt. Insgesamt gibt es demnach 45 freie Stellen in Gastronomie, Handel und Manufakturen. Interessierte erhalten zwischen 11 und 18 Uhr einen Einblick in den Arbeitsalltag auf dem Erdbeerhof.

