Stand: 11.06.2023 09:28 Uhr Rodenberg: Halbe Million Euro Schaden bei Scheunenbrand

Eine Scheune in Rodenberg zwischen Dassow und Grevesmühlen ist in der Nacht zu Sonntag komplett abgebrannt. Verletzt wurde niemand, es entstand ein Schaden von geschätzt 500.000 Euro. Laut Polizei rückten acht Wehren aus der Umgebung mit mehr als 70 Feuerwehrleuten aus. Die Löscharbeiten dauerten bis zum Morgen. Von der Scheune stehen nur noch die Grundmauern, auch landwirtschaftliche Fahrzeuge wurden zerstört. Kriminalpolizisten haben vor Ort die Ermittlungen aufgenommen. Warum die Scheune in Flammen aufging ist noch unklar.

