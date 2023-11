Stand: 14.11.2023 08:52 Uhr Richtenberg: Unbekannte stehlen Geldautomat

Unbekannte haben aus einer Tankstelle in Richtenberg (Landkreis Vorpommern-Rügen) einen Geldautomat getohlen. Nach ersten Erkenntnissen drangen die Täter in der Nacht zu Dienstag gewaltsam in die Tankstelle ein und entwendeten einen dort befindlichen Automaten komplett. Derzeit werden am Tatort noch Spuren gesichert. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen blieben bisher ohne Erfolg. Wie hoch der Schaden ist, ist noch unklar.

