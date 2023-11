Broderstorf: Unbekannte sprengen erneut Geldautomaten Stand: 10.11.2023 05:55 Uhr Im Landkreis Rostock haben Unbekannte erneut einen Geldautomaten gesprengt. Betroffen ist diesmal das Hanse-Outlet-Center in Broderstorf bei Rostock.

Eine sofort eingeleitete Fahndung im Umkreis von Brodersorf (Landkreis Rostock) verlief bislang erfolglos. Das Hanse-Outlet-Center ist aktuell gesperrt, teilte die Polizei mit. Weitere Einzelheiten zur Sprengung des Geldautomaten sind noch nicht bekannt.

Outlet-Center in Broderstorf zunächst geschlossen

Nun wird vor Ort ermittelt und die Umgebung gesichert. Neben der Kriminalpolizei ist auch der Munitionsbergungsdienst in dem Einkaufscenter, in dem laut dessen Webseite mehr als 30 Läden sind. Das Outlet-Center in Broderstorf wird heute nicht mehr öffnen, vermutet ein Sprecher der Polizei. Im Laufe des Vormittag sollen weitere Ermittlerinnen und Ermittler den Tatort weiter untersuchen.

Zahlreiche Anschläge auf Geldautomaten in MV

Vor etwa zweieinhalb Wochen war ein Geldautomat in Bentwisch (Landkreis Rostock) gesprengt worden - weniger als 10 Kilometer von Brodersorf entfernt. Vor knapp einem Monat haben Unbekannte einen Geldautomaten in Wittenburg gesprengt. Zuvor hatten sich Täter bereits an Geldautomaten in Ludwigslust, Ferdinandshof, Kölpinsee, Stralsund, Sievershagen, Gadebusch und Grevesmühlen zu schaffen gemacht. Einige Banken haben inzwischen nachts den Zugang zu den Automaten eingeschränkt.

