Stand: 13.12.2023 05:23 Uhr Ribnitz-Damgarten: Bewaffneter Überfall auf Tankstelle

Am Dienstagabend hat ein Unbekannter eine Tankstelle in Ribnitz-Damgarten (Vorpommern-Rügen) überfallen. Laut Polizei betrat gegen 20 Uhr ein maskierter Mann den Verkaufsbereich dort und forderte Geld von einer 46-Jährigen Angestellten. Er soll mit einer Pistole bewaffnet gewesen sein. Der Täter sei mit einer geringen Menge Bargeld und Zigaretten in eine unbekannte Richtung geflüchtet. Verletzt wurde niemand. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen; der Täter soll schlank und etwa 1,85 Meter groß sein, schwarze Kleidung - teils mit weißen Logos darauf - getragen haben und akzentfreies Deutsch sprechen. Erst Ende der vergangenen Woche war es zu einer Überfallserie auf Tankstellen in Mecklenburg-Vorpommern gekommen.

