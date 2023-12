Täter auf der Flucht: Überfälle auf vier Tankstellen in MV Stand: 11.12.2023 05:48 Uhr Ein bislang unbekannter Täter hat bei einer Überfallserie auf vier Tankstellen rund um Rostock Geld und Zigaretten erbeutet. Betroffen waren Tankstellen in Bad Doberan, Kröpelin, Brüel und Neukloster.

Der dunkel gekleidete, maskierte Täter habe den Verkaufsbereich betreten und mit einer Pistole Bargeld gefordert. Das teilte die Polizei in der Nacht zu Montag mit. Anschließend sei der Mann geflüchtet. Da sich alle Überfälle am Sonntag innerhalb von fünf Stunden nach demselben Muster ereigneten, geht die Polizei derzeit vom selben Täter aus.

Tankstellen in drei Landkreisen betroffen

Betroffen waren Tankstellen in Bad Doberan und Kröpelin (Landkreis Rostock), in Brüel (Landkreis Ludwigslust-Parchim) sowie in Neukloster (Landkreis Nordwestmecklenburg). Verletzt wurde niemand. Die Polizei fahndet nach dem Mann. Erst am Freitag Abend gab es einen ähnlichen Überfall auf eine Tankstelle in Gnoien. Auch dort erbeutete ein maskierter bewaffneter Mann Bargeld und Zigarreten.

