Ribnitz: Baggerarbeiten im Saaler Bodden

Die Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes lässt im Saaler Bodden baggern. Erstmals werden dort neun Kilometer Fahrrinne und der Hafen in Ribnitz wieder vertieft, weil sich dort eine Menge Schlamm angelagert hat. Teilweise war das Wasser nur noch 1,30 Meter tief. Ziel sind die ursprünglichen zwei Meter Wassertiefe, so der Hafenmeister von Ribnitz. Der Ribnitzer Hafen wird in insgesamt vier Abschnitten bearbeitet und sollte eigentlich bis März fertig sein - laut Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Ostsee wird sich der Termin aber verzögern. Die Arbeiten kosten ungefähr 1,4 Millionen Euro. An einigen Stellen im Saaler Bodden sind solche Baggerarbeiten alle zwei bis drei Jahre nötig.