Restaurants und Cafés im Nordosten öffnen Stand: 23.05.2021 08:18 Uhr Nach über einem halben Jahr Corona-Lockdown dürfen die Menschen in Mecklenburg-Vorpommern wieder Restaurants, Cafés und Kneipen besuchen.

Niedrige Inzidenzwerte im ganzen Land machen es möglich: Die Gastronomie darf ab Sonntag wieder Außen- und Innenbereiche öffnen. Wer als Gast drinnen sitzen möchte, muss allerdings einen maximal 24 Stunden alten negativen Corona-Test vorweisen und einen Tisch reservieren. Für den Außenbereich ist das nicht erforderlich.

Hygieneregeln und Selbsttest vor Ort

Kunden können einen Selbsttest vor Ort machen, das muss jedoch vor den Augen des Gastronomen oder der Mitarbeiter geschehen. Besucher und Gaststätten müssen sich an die Hygieneregeln halten. Maximal zehn Gäste aus zwei Haushalten dürfen an einem Tisch sitzen, Kinder werden nicht mitgezählt. Die Besucher müssen eine Maske tragen, sofern sie nicht am Tisch sitzen, und ihre Kontaktdaten angeben.

Vorerst kein Amsturm erwartet

Der Hotel- und Gaststättenverband Dehoga erwartet zunächst keinen großen Gästeansturm. Denn Tagestouristen aus anderen Bundesländern dürfen nach wie vor grundsätzlich nicht nach Mecklenburg-Vorpommern kommen. Ausnahmen gibt es für Menschen, die bereits vollständig geimpft oder genesen sind. Das müsste sich gerade in stark urlaubsgeprägten Regionen wie etwa auf Rügen bemerkbar machen.

Erleichterung in der Branche

Am Sonntag wird nach Schätzung von Dehoga-Landespräsident Lars Schwarz nur etwa die Hälfte der Betriebe öffnen. Schwarz zeigte sich aber erleichtert über die Lockerung der Corona-Maßnahmen: "Das ist ein deutlicher Öffnungsschritt. Wir sind froh, dass die Gastronomie nicht nur außen, sondern auch innen öffnen darf", sagte der Dehoga-Chef. Mit dem Verzicht auf eine Testpflicht für Gäste im Außenbereich sei die Landesregierung den Forderungen der Branchenvertreter nachgekommen. Das käme insbesondere spontanen Besuchen entgegen.

