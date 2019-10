Stand: 30.10.2019 14:47 Uhr

Deutsche Bahn verliert Prozess gegen Land MV

Der Regionalverkehr auf der Bahnstrecke zwischen Hamburg über Schwerin und Rostock nach Rügen darf vom 15. Dezember an von zwei verschiedenen Anbietern durchgeführt werden. Die Vergabe der Strecke westlich von Rostock an die Deutsche Bahn (DB) sowie östlich von Rostock an die Ostdeutsche Eisenbahn GmbH (ODEG) war laut einem Beschluss des Oberlandesgerichts von Mecklenburg-Vorpommern rechtmäßig. Die Verkehrsgesellschaft Mecklenburg-Vorpommern, die im Auftrag des Landes handelt, hatte den Regionalverkehr vorübergehend ohne Ausschreibung vergeben, weil ein reguläres Vergabeverfahren nicht fristgemäß abgeschlossen werden konnte. Dagegen hatte die Deutsche Bahn geklagt.

Neue Regelung gilt vorerst zwei Jahre

Der Vertrag mit der DB läuft am 15. Dezember aus. Mit einem Übergangszeitraum von zwei Jahren sollte die Strecke westlich von Rostock ohne Ausschreibung erneut an die Deutsche Bahn vergeben werden. Für den Bereich östlich von Rostock, inklusive des Teilstücks Stralsund-Züssow, sollte per Überbrückungsvertrag mit der Ostdeutschen Eisenbahn GmbH, ODEG, ein anderer Anbieter beauftragt werden. Dagegen klagt die Deutsche Bahn.

Weitere Informationen Warnemünde: Digitales Stellwerk in Betrieb In Warnemünde ist das erste digitale Stellwerk an einer Fernverkehrsstrecke in Betrieb genommen worden. So soll der Schienenverkehr leistungsfähiger, zuverlässiger und kostengünstiger werden. mehr

Ausschreibung war ursprünglich früher geplant

Ursprünglich hatte das Land Mecklenburg-Vorpommern die Ausschreibung laut OLG bereits für das Jahr 2014 angekündigt, diese dann aber zurückgestellt. Nach Unklarheiten bei der Zuweisung von Geld durch den Bund an das Land und geänderten Planungen im Fernverkehr habe erst Ende 2018 Planungssicherheit bestanden. Für eine Ausschreibung sei es dann nach Angaben des Landes zu spät gewesen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 30.10.2019 | 15:00 Uhr