Regenfakten vom Wetterstudio Hiddensee

Die regionalen Unterschiede sind meist sehr groß, so auch im Juli 2023 - sehr nass war es in Nordwestmecklenburg, zum Beispiel in Boltenhagen (141 l/m²), Schwerin (103 l/m²), Rostock (127 l/m²) und Barth (137 l/m²) - deutlich weniger Regen fiel von der Müritz (51 l/m² in Röbel) bis ins östliche Vorpommern (42 l/m² in Ueckermünde und 31 l/m² in Strasburg).