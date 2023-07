Regenfakten vom Wetterstudio Hiddensee

Der bis jetzt niederschlagsärmste Ort liegt in Vorpommern-Greifswald. In Neetzow sind 209 l/m² gefallen. Dem stehen 413 l/m² in Dodow (LUP) gegenüber, dem regenreichsten Ort bisher. Ohnehin gibt es ein Gefälle von West nach Ost, es ist in Vorpommern und auch auf Poel bisher trockener als im Rest des Landes.