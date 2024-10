Urteil gefällt: Regenbogencamp in Prerow muss geräumt werden Stand: 14.10.2024 12:31 Uhr Am Landgericht Rostock wurde am Vormittag die Räumungsklage des Landes gegen das Regenbogencamp Prerow verhandelt. Nun steht fest: Die Regenbogen AG als langjährige Betreiberin muss das Areal verlassen.

Im langwierigen Streit um das Regenbogencamp in Prerow gibt es ein erstes Urteil. Am Vormittag hat das Rostocker Landgericht die Räumungsklage der landeseigenen Stiftung Umwelt und Naturschutz MV verhandelt. Das Land konnte seine Forderung durchsetzen, dass die Regenbogen AG das Camping-Gelände am Darßer Strand verlassen muss. Ein neuer Betreiber kann damit künftig die Anlage bewirtschaften.

Regenbogen AG erkannte Vertragskündigung nicht an

Die Stiftung hatte der Regenbogen AG als Betreiberin des Campingplatzes im vergangenen Jahr den Pachtvertrag gekündigt und mit "Camper's Friend" einen neuen Betreiber präsentiert. Die Regenbogen AG weigerte sich jedoch, das Gelände zu verlassen und argumentiert, dass der Pachtvertrag noch bis 2042 gültig sei. Das sah die Stiftung Umwelt und Naturschutz MV anders. Mit der Übernahme der Flächen vom Bund ins Eigentum des Landes könne der Vertrag laut einer Klausel neu verhandelt oder eben auch gekündigt werden, hieß es. Im Februar hatte die Stiftung daher die Räumungsklage beim Rostocker Landgericht eingereicht.

Weitere Klagen anhängig

Die juristische Auseinandersetzung ist eine von insgesamt vier gegenseitigen Klagen zwischen dem Land und der Regenbogen AG. Am 26. November entscheidet das Landgericht Stralsund über eine zweite Räumungsklage für weitere Teilflächen des als Regenbogencamp bekannten Campingplatzes. Zudem sind die Verwaltungsgerichte Greifswald und Schwerin in unterschiedlichen Punkten mit dem Vorfall befasst. Die Regenbogen AG mit Sitz im schleswig-holsteinischen Schönkirchen hatte den Platz seit rund 30 Jahren betrieben.

