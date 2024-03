Campingplatz Prerow: Einigung mit Regenbogen AG gescheitert Stand: 08.03.2024 16:34 Uhr Heute trafen Vertreter des Landes und der Stiftung Umwelt- und Naturschutz M-V und der aktuelle Betreiber der Regenbogen AG aufeinander. Doch eine Einigung ist nicht in Sicht.

Das Umweltministerium MV befindet sich wegen des Campingplatzes Prerow im Rechtsstreit mit der Regenbogen AG. Die Stiftung Umwelt- und Naturschutz MV beklagt die Regenbogen AG ebenso. Land und Stiftung sind Eigentümer der Flächen des Campingplatzes. Der Streit um "einen der schönsten Campingplätze Deutschlands" beschäftigt inzwischen auch überregionale Medien. Daher stellt Umweltminister, Dr. Till Backhaus klar:

"Der Versuch, eine Verhandlungslösung zu finden, ist leider zunächst gescheitert. Das heißt, am Ende werden Gerichte entscheiden müssen."

Fakt sei, die Regenbogen AG habe keinen Pachtvertrag für die Flächen des Campingplatzes, die der Stiftung für Umwelt und Natur MV (StUN) gehören, so Backhaus. Dennoch räumt sie den Platz nicht und macht den Weg nicht frei für den neuen Betreiber, gegen den sie sich im Wettbewerb nicht hat durchsetzen können. "Solches Verhalten kenne ich nur von Mietnomaden", sagt Backhaus. Gleichzeitig will die Regenbogen AG Mietverträge mit Stellplatznehmern abschließen und spielt mit der Angst der Dauercamper, ihren geliebten Platz zu verlieren.

Backhaus: "Dauercamper werden nicht im Regen stehengelassen"

Weiter führt der Umweltminister aus, dass das Land und die StUN versprechen, die Dauercamper in Prerow nicht im Regen stehenzulassen. "Weder werden wir sie von ihren Stellplätzen vertreiben, noch werden wir Gebühren verlangen, wenn diese bereits an die Regenbogen AG überwiesen worden sind. Dieses Geld, auf das die Regenbogen AG keinen Anspruch hat, werden wir uns später von ihr auf juristischem Weg wiederholen", sagt Backhaus.

Pachtvertrag Ende 2023 ausgelaufen

Der Pachtvertrag war am 31. Dezember vergangenen Jahres ausgelaufen, wogegen sich die Regenbogen AG juristisch zu wehren versucht hat. Deshalb versucht sie offenbar auch, den Campingplatz weiterhin zu betreiben und verschickte sogar an Dauercamper Stellplatz-Rechnungen für 2024. Nach eigenen Angaben will das Unternehmen den Campingbetrieb kurz vor Ostern wieder aufnehmen.

