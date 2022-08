Rechnungshof MV: Landesregierung erkennt Ernst der Lage nicht Stand: 18.08.2022 06:18 Uhr Der Landesrechnungshof äußert scharfe Kritik am finanzpolitischen Kurs der Landesregierung. Die Präsidentin der Behörde wirft dem Finanzministerium in Schwerin außerdem Intransparenz vor.

von Frank Breuner

In der Pandemie habe Mecklenburg-Vorpommern pro Kopf mehr Schulden angehäuft, als nahezu alle anderen Bundesländer – so steht es in dem aktuellen Finanzbericht, in dem das Haushaltsjahr 2020 geprüft wurde. Die Präsidentin des Landesrechnungshofs, Martina Johannsen, schlägt Alarm: "Ein Defizit von 3 Milliarden Euro - ein schlechteres Ergebnis gab es seit Bestehen Mecklenburg-Vorpommerns noch nicht."

Steuereinnahmen trotz Pandemie gestiegn

Zwar sei das eine Folge der Corona-Pandemie, doch Johannsen kann aktuell keine Sparanstrengungen bei der rot-roten Landesregierung erkennen. Bisher seien die Folgen nicht drastisch spürbar gewesen, da die Steuereinnahmen trotz Pandemie gestiegen sind. Johannsen rechnet aber nicht damit, dass das so bleibt: "Schon mit Blick auf die derzeitigen Meldungen zu steigenden Preisen und Lieferengpässen ist es nicht realistisch, auf stetig steigende Einnahmen zu spekulieren." Konkrete Sparmaßnahmen, etwa bei den Personalausgaben, seien unausweichlich.

Schutzfonds falsch kalkuliert?

Für Johannsen stellt sich auch die Frage, ob der MV Schutzfonds, der mit etwa 2,9 Milliarden den Löwenanteil des Defizits ausmache, nicht falsch kalkuliert worden sei. Schließlich seien bisher aus dem Fonds erst ca. 550 Millionen Euro zur Bewältigung von Pandemie-Folgen abgeflossen. Insgesamt entwickele sich die finanzielle Lage des Landes dramatisch – so werden in den Jahren 2024 bis 2026 die geplanten Ausgaben die Einnahmen um mehr als eine Milliarde Euro überschreiten. Und niemand wisse, woher das Geld dafür kommen soll.

Vorwurf: Keine Klarheit über finanzielle Situation des Landes

Die Präsidentin des Landesrechnungshofs wirft außerdem dem Finanzministerium vor, keine Klarheit über die finanzielle Situation des Landes zu schaffen. Das Ministerium habe so viele Sondertöpfe und -posten im Landeshaushalt eingeführt, dass dadurch ein undurchschaubares Konstrukt entstanden sei. Dadurch werde der Eindruck erweckt, dass der Landtag in dieser Frage irregeführt werden solle, so Johannsen.

