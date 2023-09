Razzia gegen rechtsextreme "Artgemeinschaft": Durchsuchungen auch in MV Stand: 27.09.2023 09:27 Uhr Nach dem Verbot der rechtsextremen "Artgemeinschaft" läuft in mehreren Bundesländern eine Razzia. In der Gemeinde Lütow auf Usedom durchsuchte die Polizei Wohnungen von Mitgliedern des rassistisch-völkischen Vereins.

In insgesamt zwölf Bundesländern sind die Ermittler gegen die "Artgemeinschaft" derzeit im Einsatz. Bei 39 Mitgliedern des rassistisch-völkischen Vereins werden Wohnungen durchsucht, beschlagnahmen Beamte das Vereinsvermögen und sichern Beweise. Laut Bundesinnenministerium richtet sich die rechtsextreme Gruppe "gegen den Gedanken der Völkerverständigung" und "gegen die verfassungsmäßige Ordnung". Ministerin Nancy Faeser (SPD) hat die Vereinigung verboten.

Faeser: "Organisation klar verfassungsfeindlich"

Das Verbot begründete Faeser damit, dass die "Artgemeinschaft" versucht habe, "durch eine widerwärtige Indoktrinierung von Kindern und Jugendlichen neue Verfassungsfeinde heranzuziehen". Ihr Ziel sei es gewesen, eine rechtsextremistische Weltanschauung auszuleben und zu verfestigen. Das sei insbesondere durch die Weitergabe der Ideologie an Kinder und Jugendliche mittels einschlägiger Literatur erfolgt, die zum Teil aus der NS-Zeit stamme und nur minimal abgewandelt worden sei.

Ein Jahr Vorbereitungen für Schlag gegen Verein

Das Vereinsverbot wurde den Angaben nach seit mehr als einem Jahr vorbereitet. Maßgeblich gewesen seien dabei insbesondere Erkenntnisse des Bundesamtes für Verfassungsschutz sowie der Landesämter für Verfassungsschutz. Vom Vereinsverbot seien auch alle Teilorganisationen der „Artgemeinschaft“ betroffen. Zu den Teilorganisationen gehörten sogenannte Gefährtschaften, Gilden, Freundeskreise und der Verein "Familienwerk".

Verbot der "Hammerskins"

Erst in der vergangenen Woche wurde die Neonazigruppe "Hammerskins" verboten. Zuvor hatte es ebenfalls eine groß angelegte bundesweite Razzia gegeben. In Mecklenburg-Vorpommern waren 135 Beamte im Einsatz. Dabei wurden auf Usedom, in Anklam und Jamel im Kreis Nordwestmecklenburg Objekte durchsucht und Waffen beschlagnahmt.

