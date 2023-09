Stand: 13.09.2023 15:35 Uhr Razzia gegen Rechtsrock-Band: Durchsuchung in Rothenklempenow

Mit einer Razzia in fünf Bundesländern sind Berliner Ermittler gegen eine sogenannte Rechtsrock-Band vorgegangen. Am frühen Morgen wurden die jeweiligen Wohnungen der sieben Bandmitglieder durchsucht - unter anderem bei einem 58-Jährigen in Rothenklempenow im Kreis Vorpommern-Greifswald. Weitere Durchsuchungen gab es in Berlin, Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Sachsen. Laut Staatsanwaltschaft wurden Datenträger und Kommunikationsmittel beschlagnahmt. Gegen die 36 bis 58 Jahre alten Musiker wird wegen des Verdachts der Volksverhetzung ermittelt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 13.09.2023 | 16:00 Uhr