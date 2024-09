Rassistische Mails: Neue Ermittlungen an Schule in Ribnitz-Damgarten Stand: 27.09.2024 09:25 Uhr Die Kriminalpolizei ermittelt erneut am Richard-Wossidlo-Gymnasium in Ribnitz-Damgarten. Über eine schulinterne Lernplattform sollen mehrere ausländerfeindliche und homophobe E-Mails verschickt worden sein.

Unbekannte haben offenbar Zugang zu einer schulinternen Lernplattform am Richard-Wossidlo-Gymnasium in Ribnitz-Damgarten (Landkreis Vorpommern-Rügen) erlangt. So sollen sie mehrere ausländerfeindliche und homophobe E-Mails verschickt haben. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen aufgenommen.

Ausländer beschimpft, Lehrer als homosexuell geoutet

Nach Angaben der Polizei hatten die Täter Zugang zum Account eines Lehrers. Offenbar haben sie vor einer Woche über das Intranet der Schule insgesamt drei E-Mails im Namen des Lehrers an alle Schüler und Lehrer des Gymnasiums verschickt. Darin sollen Ausländer beschimpft worden sein, zudem soll sich der Lehrer als homosexuell geoutet haben. Zwei Tage nachdem der Account gehackt wurde, erstattete die Schule Anzeige. Die Beamten ermitteln nun wegen des Verdachts des Ausspähens von Daten. Dabei soll geklärt werden, wie die Täter an das Passwort des Lehrers gekommen sind.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Vorpommern-Rügen Cyberkriminalität