Stand: 15.06.2024 07:44 Uhr Neubrandenburg: Rechte Parolen skandiert - Zeugen gesucht

In Neubrandenburg sollen am Freitagnachmittag 10 bis 15 Unbekannte nationalsozialistische Parolen gerufen haben. Die Polizei wurde eigenen Angaben nach um 16:40 Uhr von einem Zeugen über den Vorfall am Oberbach auf Höhe eines Parkplatzes informiert. Die Gruppe soll das Lied "L´amour toujours" von Gigi D`Agostino gehört und dabei "Ausländer raus" sowie "Sieg Heil" und "Heil Hitler" gerufen haben. Als die Polizei eintraf, waren die Täter schon weg. Der Staatsschutz ermittelt unter anderem wegen des Verdachts der Volksverhetzung und sucht Zeugen.

