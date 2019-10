Stand: 10.10.2019 11:52 Uhr

Rätsel um mysteriösen Falt-Strandkorb gelöst

Der Hinweis eines Hörers von NDR 1 Radio MV hatte bereits auf die richtige Spur geführt, nun ist das Rätsel um den mehr als 50 Jahre alten Falt-Strandkorb von Usedom endgültig gelöst: Das pfiffige Strandmöbelstück, das zusammengeklappt in einen Trabbi passte, stammt aus einem Handwerksbetrieb in Schmalkalden in Thüringen. Erfinder des tragbaren Strandmöbels war der Tischler Walter Weyrauch, wie dessen Sohn Ralf Weyrauch in Schmalkalden am Donnerstag sagte. Die "Südthüringer Zeitung" hatte darüber berichtet.

Sohn des Erfinders meldet sich zu Wort

Laut Ralf Weyrauch wurden die Strandkörbe von 1965 bis etwa 1973 hergestellt. Die Idee dazu sei seinem Vater gekommen, nachdem Anfang der 1960er-Jahre die Produktion von Kufen für Rodelschlitten auf Schichtpressstoff umgestellt wurde. "Er hat versucht, aus den Reststücken etwas zu machen", sagte der 72-Jährige.

Für 250 DDR-Mark in Versandhauskatalogen

Laut der Zeitung wurden der Strandkorb Marke "Duett" für 250 DDR-Mark in den Versandhauskatalogen Leipzig und Karl-Marx-Stadt (heute Chemnitz) angeboten. Mit der Produktion des Strandkorbs sei es vorbei gewesen, als die Produktionsgenossenschaft des Handwerks (PGH) in einen Volkseigenen Betrieb umgewandelt und später einem Kombinat angegliedert wurde. Da sei sein Vater ausgestiegen, so Weyrauch weiter.

Bei Haushaltsauflösung entdeckt

Das Korbgeflecht war bei einer Haushaltsauflösung in Parkentin bei Rostock gefunden worden. Das Finderpaar hatte ihn daraufhin zum Usedomer Strandkorbhersteller Korbwerk nach Heringsdorf gebracht. Doch selbst die Experten konnten sich keine Reim auf die Herkunft des seltsamen Stücks machen.

