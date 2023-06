Putgarten: Ursache für Explosion weiter unklar Stand: 02.06.2023 07:45 Uhr Nach der Explosion in einem Ferienhaus und dem folgenden Brand in Putgarten auf Rügen dauert die Ursachensuche weiter an.

Eine Woche nach der Explosion in einem Ferienhaus in Putgarten im Norden der Insel Rügen ist die Ursache noch immer unklar. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Stralsund wird die Suche nach der genauen Explosionsursache noch mehrere Wochen dauern.

Untersuchungen an Gasleitung und -zähler

Ein eingesetzter Gutachter hält bisher einen technischen Defekt für wahrscheinlich. Nachdem am Wochenende die eingestürzte Betondecke angehoben worden war, konnten durch Brandursachenermittler Teile der Gasleitung und des Gaszählers geborgen werden. An beiden soll nach Polizeiangaben in den Wochen zuvor noch gearbeitet worden sein. Die Teile werden nun genau untersucht.

Keine Lecks auffindbar

Fachleute haben inzwischen auch die Gaszuleitung zum Haus noch einmal geprüft, aber keine verdächtigen Lecks gefunden, durch die Gas hätte austreten können. Eine abschließende Aussage zur Unglücksursache könne allerdings erst in ein paar Wochen gemacht werden, so die Staatsanwaltschaft Stralsund.

Bürgermeisterin: "Glück im Unglück"

Das Ferienhaus war am Freitagmorgen explodiert. Große Trümmerteile flogen mehrere Hundert Meter weit und beschädigten mindestens 13 Nachbarhäuser und mehrere Autos. Die Polizei schätzt den Schaden bisher auf mehr als eine Million Euro. Die Bürgermeisterin, Iris Möbius (CDU), sprach von Glück im Unglück, dass niemand ernsthaft verletzt wurde.

