Prozess um Mähdrescher-Unfall in Hohen Luckow beginnt Stand: 25.09.2024 05:43 Uhr Vor gut einem Jahr mussten einem damals 25-jährigen Landwirt beide Beine amputiert werden. Heute startet nun der Prozess um die Schuldfrage. Mit einem Urteil ist noch im Laufe des Tages zu rechnen.

Der Mähdrescher-Unfall in Hohen Luckow im Landkreis Rostock geschah im August vergangenen Jahres. Als ein heute 26-jähriger Landwirt eine Verstopfung im Korntank des Mähdreschers lösen wollte, geriet er in die laufenden Förderschnecken. Noch vor Ort musste ihm ein Team der Unimedizin Rostock beide Beine amputieren. Neben dem jungen Mann waren zum Unfallzeitpunkt noch ein weiterer 26-jähriger Landwirt und eine 25-jährige Erntehelferin auf dem Feld. Heute Vormittag will das Amtsgericht Rostock nun die Schuldfrage klären.

Landwirt steht vor dem Amtsgericht Rostock

Die Staatsanwaltschaft Rostock wirft dem 26-jährigen Landwirt, der auch auf dem Feld arbeitete, fahrlässige Körperverletzung vor. Er sei für die Erntearbeit und somit auch für die Sicherheit auf dem Feld verantwortlich gewesen. Bereits im Juli erhob die Staatsanwaltschaft Anklage gegen den jungen Mann. Nach Angaben des Geschäftsführers des Guts Hohen Luckow Jochen Walter gibt es seitens des Geschädigten keine Anzeige gegen seinen Kollegen oder andere Personen.

Ermittler vermuten die Ursache des Unfalls

Bereits am Unfallort ging die Polizei davon aus, dass der automatische Sicherheitsmechanismus des Mähdreschers aussetze. Wenn sich niemand auf dem Fahrersitz befindet, gehen alle Maschinen aus. Die Beamten vermuten jedoch, dass sich die Erntehelferin noch auf dem Sitz befand und deshalb die Maschinen weiterliefen. Dadurch sei es zu dem Unfall gekommen. Eine Anklage gegen die Erntehelferin gibt es jedoch nicht, wie das Amtsgericht auf NDR-Anfrage mitteilte.

Nur ein Verhandlungstag angesetzt

Am Mittwoch vernimmt das Amtsgericht zwei Zeugen. Welche das sind, ließ das Gericht offen. Sollte der junge Landwirt schuldig gesprochen werden, droht ihm eine Geldstrafe. Im schlimmsten Fall bekäme er eine dreijährige Freiheitsstrafe. Es ist derzeit nur ein Verhandlungstag angesetzt. Mit einem Urteil ist noch im Laufe des Mittwochs zu rechnen.

