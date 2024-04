Stand: 19.04.2024 19:14 Uhr Hohen Luckow: Strafermittlungen nach Mähdrescher-Unfall

Acht Monate nach einem Mähdrescher-Unfall in Hohen Luckow (Landkreis Rostock) ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung. Es gehe um die Frage, ob den beteiligten Erntehelfern eine strafbare Pflichtverletzung vorgeworfen werden kann, so eine Sprecherin. Bei dem Unfall am 20. August 2023 war ein junger Mann in den verstopften Korntank seines Mähdreschers gestiegen und zwischen die Förderschnecken geraten. Die Erntehelfer, die mit auf dem Mähdrescher unterwegs waren, alarmierten die Rettungskräfte. Bei einer Notoperation mussten dem Verunglückten noch auf dem Feld beide Beine amputiert werden.

