Schlimmer Unfall bei Bützow: Mann gerät in Mähdrescher Stand: 20.08.2023 08:59 Uhr Bei einem Arbeitsunfall mit einem Mähdrescher im Landkreis Rostock ist ein Mann auf dem Feld mit beiden Beinen in die Maschine geraten. Der 25-Jährige wollte ein technisches Problem beheben - zum Unfallhergang ermittelt die Polizei.

Zu dem schweren Unfall kam es am Sonnabendnachmittag in Hohen Luckow bei Bützow. Laut Polizei wollte ein 25-Jähriger Mähdrescherfahrer auf dem Feld ein technisches Problem beheben. Angeblich wollte der junge Mann den halbvollen Getreide-Bunker des Mähdreschers entleeren und stellte dabei fest, dass eine Zuführung verstopft war. Beim Versuch die Blockade zu entfernen geriet er mit beiden Beinen in zwei gegenläufig drehende Förderschnecken.

Notarzteinsatz auf dem Feld

Wie es zu dem Unfall genau kommen konnte, ist noch nicht bekannt. Der Schwerverletzte wurde auf dem Feld von einem ärztlichen Notfallteam der Rostocker Universitätsmedizin erstversorgt. Anschließend wurde er in die Klinik eingeliefert.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 20.08.2023 | 08:00 Uhr