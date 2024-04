Stand: 18.04.2024 06:33 Uhr Prozess gegen Buschkow endet mit Vergleich

Nachdem Lutz Buschkow Mitwisserschaft im Fall des sexuellen Missbrauchs vorgeworfen wurde, kündigte der DSV ihm fristlos, Buschkow klagte dagegen. Nun wurde der Prozess vor dem Arbeitsgericht in Halle an der Saale mit einem Vergleich endgültig beendet. Über den Inhalt vereinbarten die Beteiligten Stillschweigen. Buschkow soll vom sexuellen Missbrauch am ehemaligen Weltklasse-Wasserspringer Jan Hempel gewusst haben, das ging aus einer ARD-Dokumentation hervor. Der gebürtige Berliner Buschkow ist seit September vergangenen Jahres Präsident des internationalen Springertags in Rostock.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 17.04.2024 | 18:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock