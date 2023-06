Premiere für Störtebeker: Open-Air-Saison auf Rügen begonnen Stand: 24.06.2023 21:01 Uhr Auf der Naturbühne Ralswiek auf Rügen haben die Störtebeker-Festspiele 2023 am Samstagabend Premiere gefeiert. Das Open-Air-Theater rund um den berühmten Piraten läuft bis 9. September. Adlershow und Feuerwerk gehören wieder dazu.

Kanonendonner, Schwertkampf, offenes Feuer: Auf der Natur- und Freilichtbühne Ralswiek sind die Störtebeker-Festspiele am Sonnabend in die neue Saison gestartet. Tausende Zuschauer sahen auf der Naturbühne Ralswiek die Premiere des Stücks "Gotland unter Feuer". Der legendäre Seeräuber Klaus Störtebeker gerät darin mitten rein in einen Krieg zwischen Dänemark und Mecklenburg. Das Stück ist angelehnt an historische Fakten in den Jahren um 1398. Eine Geschichte, in der die Vitalienbrüder Gotland als Stützpunkt für ihre Raubzüge nutzen und die Bevökerung verteidigten. Eine Geschichte voller Intrigen, Kämpfe und Abenteuer, die vom NDR unterstützt wird.

Zum ersten Mal Doppelspitze in der Regie

Bis Anfang September sind 67 Aufführungen geplant. In der 29. Saison der Festspiele hat erstmals ein Duo die Regie übernommen. Cordula Jung und Louis Villinger haben das Abenteuer um den Freibeuter und seine Likedeeler in Szene gesetzt. Dafür wurden weite Teile des Bühnenbildes umgestaltet. Die Zuschauer auf der Naturbühne landen sozusagen mitten in der Stadt Visby auf der Insel Gotland.

"Normalerweise war es ja oft so: Links eine Stadt, rechts eine andere Stadt", erläutert Cordula Jung das Bühnenbild. "Dieses Mal spielt alles an einem Ort. Und das ist etwas ganz Besonderes, denn das heißt es ist wie ein großes Wimmelbild. Und wir können mit den Kleindarstellern immer beides gleichzeitig beleben, deshalb gibt es einfach viel zu gucken und es hat nen großen Schauwert.“ Auf der Bühne stehen auch viele Komparsen von der Insel Rügen. Auch hinter der Bühne gibt es viele Helferinnen und Helfer.

150 Menschen auf und hinter der Bühne

Für die beiden Hauptstdarsteller Moritz Stephan als Klaus Störtebeker und Alexander Hanfland als Goedecke Michels ist es die zweite Saison auf Rügen. Rund 150 Menschen, 30 Pferde und 4 Schiffe sind an der Inszenierung auf und hinter den Kulissen der Freilichtbühne beteiligt. Zum zwanzigsten Mal dabei und von allen Mitarbeitenden fröhlich mit "Moin Lippi" begrüßt: Moderator und Entertainer Wolfgang Lippert.

Ticketpreise der Störtebekerfestspiele: 14 bis 40 Euro

Karten für die Störtebeker-Festspiele kosten für Erwachsene zwischen 14 und 40 Euro. Kinder bis zu 15 Jahren bekommen Tickets für 10 bis 30 Euro. Die Vorstellungen finden täglich von montags bis sonnabends statt und beginnen jeweils um 20 Uhr.