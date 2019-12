Stand: 12.12.2019 08:15 Uhr

Postauto-Raub: Untersuchungshaft für Täter

Nach mehreren Straftaten mit einem Unfalltoten, einem Postauto-Raub und einer spektakulären Verfolgungsjagd sollen die beiden Hauptverantwortlichen nun in Untersuchungshaft genommen werden. Wie ein Polizeisprecher am Donnerstag erklärte, will die Staatsanwaltschaft dies beim zuständigen Amtsgericht unter anderen wegen Wiederholungsgefahr beantragen.

Verfolgungsjagd endet in Straßengraben

Fünf Verletzte und eine Verfolgungsjagd mit mehreren beschädigten Streifenwagen - die Bilanz, nachdem ein polizeibekanntes Trio die Polizei im Osten Mecklenburg-Vorpommerns über zwei Tage in Atem gehalten hat. Nach einer etwa 60 Kilometer langen Verfolgungsjagd mit der Polizei wurden die Flüchtigen - ein 19- und ein 20-Jähriger sowie eine 15-jährige Mitfahrerin - am Mittwochnachmittag nach einem selbst verschuldeten Unfall in der Region Jarmen (Vorpommern-Greifswald) schließlich gefasst. Die Polizei korrigierte ihre Angaben zu den Details mehrfach.

Postzustellerin niedergeschlagen, Wagen geraubt

Demnach hatten die beiden Männer und das Mädchen zunächst eine Postzustellerin in Salow bei Friedland (Mecklenburgische Seenplatte) attackiert. Einer der Männer habe die 23-Jährige nach Zigaretten gefragt, der andere habe die Frau niedergeschlagen - dann fuhren die mutmaßlichen Täter mit dem geraubten Postauto davon. Die schwerverletzte Zustellerin wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Mit Tempo 150 durch mehrere Ortschaften

Die Räuber lieferten sich dann eine Verfolgungsjagd mit der Polizei. Mehr als 30 Beamte in insgesamt 19 Streifenwagen sowie ein Polizeihubschrauber waren daran beteiligt. Die Flüchtigen rasten laut Polizei mit bis zu 150 Kilometer pro Stunde auch durch Ortschaften. Nur durch das umsichtige Verhalten anderer Verkehrsteilnehmer sei es zu keinen Verkehrsunfällen gekommen, teilte ein Sprecher mit.

Nach Unfall bei Jarmen gefasst

In der Region Jarmen kamen die jungen Leute schließlich von der Straße ab und fuhren in einen Straßengraben. Zuvor hatten sie auf ihrer Flucht zwei Streifenwagen der Polizei gerammt. Die Polizei konnte die verletzten Männer und die Frau schließlich fassen. Sie wurden unter Polizeischutz mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Der 19-jährige Beifahrer wurde am Abend aus dem Krankenhaus entlassen und befindet sich im Polizeigewahrsam. "Für unsere Verhältnisse war das ein riesiger Polizeieinsatz", so der Polizeisprecher. Ein Beamter sei bei der Fahndung leicht an der Hand verletzt worden, hieß es zudem.

Männer brachen am Wochenende in Neubrandenburg ein

Einzelheiten über das Motiv für den Raub sind bislang nicht bekannt, die Polizei ermittelt. Der Gesamtschaden ist laut Polizei derzeit nicht bezifferbar. Bei dem Trio handelt es sich laut Polizei um Tatverdächtige, die auch für einen Einbruch am Wochenende in einen Raumausstattungsbetrieb in Neubrandenburg verantwortlich sein sollen, bei dem ebenfalls ein Transporter entwendet wurde. Sie waren in dem gestohlenen Fahrzeug am gestrigen Dienstag gestellt worden, nachdem ein Zeuge das Fahrzeug wiedererkannt hatte.

Kein Führerschein, Anzeichen auf Drogenkonsum

Dabei hatten die Beamten festgestellt, dass der 20-jährige Fahrzeugführer keine Fahrerlaubnis besitzt und zudem Anzeichen auf den Konsum von Betäubungsmitteln aufzeigte. Die Verdächtigen sollen zudem mit dem gestohlenen Transporter am Sonntag einen Tankbetrug an einer Tankstelle in Neustrelitz begangen haben. Einer der Tatverdächtigen war schon Ende November in einen Unfall mit Fahrerflucht unter Alkoholeinfluss verwickelt. Auch damals floh er vor der Polizei und fuhr mit seinem Auto gegen einen Baum. Einer seiner Mitfahrer kam bei dem Unfall ums Leben.

