Stand: 28.11.2023 06:51 Uhr Poppentin: Einbrecher auf frischer Tat von Nachbarin ertappt

Eine Frau hat in der Nacht zu Dienstag einen möglichen Einbruchsdiebstahl in Poppentin bei Malchow(Mecklenburgische Seenplatte) verhindert. Laut Polizei bemerkte die Dame, wie zwei dunkel gekleidete Männer im Alter von 21 und 23 Jahren gewaltsam in eine benachbarte Doppelhaushälfte eindrangen, die gerade renoviert wird. Daraufhin habe sie die Polizei informiert. Fünf Minuten später seien Beamte vor Ort gewesen und hätten zwei Tatverdächtige gestellt - einen von ihnen noch in der betroffenen Wohnung, den zweiten ganz in der Nähe. Die Kriminalpolizei ermittelt nun gegen die Beiden.

