Polizist erschießt sich: Innenausschuss behandelt SEK-Einsatz in Pinnow Stand: 06.06.2024 06:02 Uhr Der Polizei-Großeinsatz vor gut vier Wochen in Pinnow bei Schwerin wird im Innenausschuss des Landtags aufgearbeitet. Ein Polizist in Zivil hatte sich auf einem fremden Grundstück mit seiner Dienstwaffe das Leben genommen.

Der Groß-Einsatz der Polizei vor knapp vier Wochen in Pinnow bei Schwerin - unter anderem mit dem Spezial-Einsatzkommando SEK - beschäftigt heute den Innenausschuss des Landtags. Ein Polizist in Zivil hatte sich auf einem fremden Grundstück mit seiner Dienstwaffe das Leben genommen. Polizei und Innenministerium hatten einige Tage zu dem tragischen Vorfall geschwiegen, obwohl die Gemeinde Pinnow bereits kurz danach über den Einsatz informierte - ohne allerdings Details zu nennen.

SEK konnte Selbstmord des Polizisten nicht verhindern

Erst anschließend wurde klar: ein Polizist hatte sich Zugang zu einem fremden Grundstück verschafft, die Anwohnerin war als Zeugin in einer Anzeige gegen ihn benannt, es ging um einen Beziehungsstreit. Das SEK, das wegen einer Bedrohungslage alarmiert wurde, konnte den Selbstmord des Polizisten nicht verhindern. Thema im Innenausschuss dürfte die Frage sein, wie der Beamte außerhalb seiner Dienstzeit an seine Waffe gelangen konnte, er war nicht im aktiven Dienst, sondern für einen mehrwöchigen Lehrgang eingeteilt.

Hilfe bei Depression und Suizid-Gefahr

Möglicherweise geht es auf darum, Polizisten vorbeugend besser zu betreuen. Die Selbstmord-Rate in dieser Berufsgruppe ist nach Schätzungen doppelt so hoch wie in der Gesamt-Bevölkerung. Sie leiden an Depression und glauben, in einer ausweglosen Situation zu sein: Wo Sie Hilfe und Ansprechpartner bekommen können, lesen Sie hier.

