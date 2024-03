Stand: 05.03.2024 08:20 Uhr Poggendorf: Zwei Kinder bei Unfall leicht verletzt

Bei einem Unfall bei Poggendorf (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) sind am Montag zwei Kinder leicht verletzt worden. Sie sind mit ihrer Mutter im Auto auf der Landstraße in Richtung Rakow unterwegs gewesen. An der Kreuzung zur Bundesstraße missachtete sie die Vorfahrt eines anderen Autos und es kam zum Zusammenstoß, so die Polizei. Die beiden Kinder erlitten einen Schock und wurden zusammen mit der Mutter ins Krankenhaus gebracht. Der Schaden liegt bei rund 8.000 Euro.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 05.03.2024 | 08:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte