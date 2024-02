Stand: 01.02.2024 14:48 Uhr Plau am See: Ermittlungen zu Knochenfund eingestellt

Die Rechtsmedizin in Rostock hat die Untersuchung von Knochen abgeschlossen, die am Jahresanfang am Ufer des Plauer Sees gefunden worden waren. Ein Spaziergänger hatte die Überreste zufällig entdeckt. Die Polizei leitete drauf hin ein sogenanntes Todesermittlungsverfahren ein und ließ die Knochen von der Rechtsmedizin Rostock untersuchen. Die kam zu dem Schluss, dass es sich um menschliche Knochen handelt. Weil die Knochen aber mehr als 60 Jahre alt sind und keine Hinweise auf ein Verbrechen gefunden wurden, sind die Ermittlungen dazu jetzt eingestellt worden.