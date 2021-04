Pläne für harten Lockdown in MV werden konkreter Stand: 15.04.2021 10:00 Uhr Nach NDR-Informationen hat sich die Landesregierung mit Kommunen und den Landtagsfraktionen auf schärfere Kontaktbeschränkungen und Ausgangssperren im ganzen Land verständigt. Die Maßnahmen sollen von heute Vormittag an im sogenannten MV-Gipfel beraten werden.

von Stefan Ludmann, NDR 1 Radio MV

Die Pläne für einen harten Lockdown in Mecklenburg-Vorpommern werden offenbar konkreter. Nach NDR-Informationen hat sich die Landesregierung mit Kommunen und den Landtagsfraktionen auf schärfere Kontaktbeschränkungen und Ausgangssperren im ganzen Land verständigt. Die Maßnahmen sollen von heute Vormittag an im sogenannten MV-Gipfel beraten werden.

Wenige Geschäfte bleiben geöffnet, Treffen mit einem weiteren Haushalt

Vieles erinnert an der ersten Lockdown im Frühjahr 2020: Etliche Geschäfte sollen wieder schließen. Offen bleiben neben Supermärkten, Tankstellen oder Apotheken im dritten Lockdown aber wohl Garten- und Baumärkte ebenso wie Buchläden. Auch Frisöre sollen - unter strengen Hygieneauflagen - weiter arbeiten können, ebenso die medizinische Fußpflege. Fahrschulen müssen wieder dichtmachen. Nach den Plänen soll sich künftig ein Haushalt nur noch mit einer weiteren Person treffen dürfen, Kinder unter 14 Jahren werden nicht mitgerechnet.

Weitere Informationen Schwesig will "harten Lockdown" für MV Die Zahl der neuen Corona-Infektionen steigt dramatisch. Die Politik will gegensteuern. Im Gespräch sind auch landesweite Ausgangsbeschränkungen. mehr

Wieder Homeoffice und Homeschooling

Ausgangsbeschränkungen gelten wohl für das ganze Land. Auswärtige Besitzer von Zweitwohnungen sollen - trotz juristischer Bedenken - nicht mehr ins Land reisen dürfen. Schule bleiben ab Montag landesweit dicht - nur die Abschlussjahrgänge können in die Klassen, für alle anderen heißt es Homeschooling. Im Gespräch ist auch, die Notbetreuung für Kita-Kinder und die jüngeren Schuljahrgänge einzuschränken. Eltern müssen dann nachweisen, dass sie nicht ins Homeoffice gehen können. Rostocks Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen soll ebenso wie die AfD-Fraktion in den Vorrunden zum MV-Gipfel schon Widerstand gegen Verschärfungen angekündigt haben.

Weitere Informationen Ernste Corona-Lage: Land zieht MV-Gipfel vor Statt Lockerungen wohl verschärfter Lockdown. Wegen der angespannten Corona-Lage soll der MV-Gipfel schon von Donnerstag an über neue Maßnahmen beraten. mehr

Impfkampagne mit weniger Bürokratie

Gedanken macht sich die Runde auch über den Umgang mit den Inzidenzen-Zahlen. Für Öffnungen in bestimmten Bereichen sollen offenbar unterschiedliche Werte gelten. Die Impfkampagne soll beschleunigt und entbürokratisiert werden. In der Frage, ob für Geimpfte Ausnahmen gelten sollen, setzt Mecklenburg-Vorpommern auf Vorhaben des Bundes. Offen ist, was das Land tun will, um die Lernstoff-Lücken bei den Schülern und Schülerinnen auszugleichen. Bildungsministerin Bettina Martin (SPD) denkt offenbar darüber nach, die Anforderungen abzusenken. Ergebnisse des MV-Gipfels will Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) möglicherweise morgen Abend präsentieren.

Weitere Informationen Corona-News-Ticker: Bundesweit fast 30.000 Neuinfektionen Das Robert Koch-Institut verzeichnet knapp 8.000 Fälle mehr als gestern. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 160,1. Mehr Corona-News im Ticker. mehr

Service Bürgertelefone zum Coronavirus Ministerien, Behörden und Verbände in Mecklenburg-Vorpommern haben Bürgertelefone und Hotlines für Fragen zum Coronavirus geschaltet. Hier finden Sie eine Übersicht. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 15.04.2021 | 09:00 Uhr