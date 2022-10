Plädoyers in Prozess um gemeinschaftlichen Mord Stand: 11.10.2022 08:40 Uhr Am Landgericht Neubrandenburg wird der Prozess wegen gemeinschaftlichen Mordes gegen zwei junge Männer fortgesetzt. Nach den Plädoyers könnte auch heute noch das Urteil folgen.

Die Kammer will die Beweisaufnahme beenden und die Plädoyers von Anklage, Verteidigung und Nebenklage hören. Am Nachmittag könnte möglicherweise schon ein Urteil verkündet werden, so ein Gerichtssprecher. Angeklagt sind ein 19 Jahre alter Iraner und ein 17-Jähriger aus Afghanistan.

Beschimpfung der Freundin als "Ehrverletzung" gewertet

Sie sollen am 7. Februar 2022 einen 30-Jährigen aus Afghanistan an einem Park in Neubrandenburg so brutal misshandelt haben, dass dieser elf Tage später starb. Anlass für die Gewaltattacke war laut Staatsanwaltschaft, dass der 30-Jährige eine Freundin des 19-Jährigen unter anderem als "Schlampe" bezeichnet haben soll. Das sei als "Ehrverletzung" gewertet worden.

Tödliche Kopfverletzungen durch Fußtritte

Der 30-Jährige starb nach Einschätzung einer Gerichtsmedizinerin an schweren Kopfverletzungen, die er durch Fußtritte erlitt. Im Prozess haben die Angeklagten, die von Zeugen wiedererkannt wurden, bisher keine Angaben gemacht. Der Bruder des Opfers tritt als Nebenkläger auf. Nach Angaben der Vorsitzenden Richterin wird auch eine Verurteilung wegen Körperverletzung mit Todesfolge erwogen.

