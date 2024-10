Pferd bei Verkehrsunfall nahe Linken getötet: Halter gesucht

Stand: 23.10.2024 15:44 Uhr

Am Mittwochmorgen erfassten gleich zwei Autofahrer ein freilaufendes Pferd in der Nähe von Linken. Das Tier starb noch an der Unfallstelle. Wem das Pferd gehört, ist noch unklar.