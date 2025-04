Petition gegen Kälte: Klenow Tor wartet weiter auf Fernwärme Stand: 11.04.2025 16:14 Uhr Das Versorgungs- und Einkaufszentrum Klenow Tor im Rostocker Stadtteil Groß Klein ist mittlerweile seit zwei Wochen ohne Fernwärmeversorgung. Mit einer Petition fordern Mieter nun eine Perspektive.

Seit zwei Wochen ist das Versorgungs- und Einkaufszentrum Klenow Tor im Rostocker Stadtteil Groß Klein ohne Fernwärme. Nun machen Mieter mit einer Petition auf die Situation aufmerksam und fordern eine schnelle Lösung. Mehr als 1.000 Menschen haben die Online-Petition bereits unterschrieben.

Zwischen Zahlungsausfall und Zuständigkeitsfragen

Ins Leben gerufen wurde sie von einem Kinder- und Jugendpsychiater, der eine Praxis im Klenow Tor betreibt. Er verlangt unter anderem, dass die Stadtwerke Rostock die Wärmeversorgung umgehend wiederherstellen. Von dort heißt es allerdings, rechtlich sei das nicht möglich. Die Eigentümerin des Zentrums - eine Entwicklungsgesellschaft mit Sitz in Berlin - habe ihre Rechnungen zu lange nicht bezahlt. Auf Anfrage des NDR teilt das Unternehmen mit, es gebe ein technisches Problem im Zahlungsprozess. Man gehe davon aus, dass die Fernwärmeversorgung in den nächsten Tagen wieder aufgenommen werde - eine Aussage, die es bereits in der Vorwoche gegeben hatte. Zuletzt hatte zudem ein Brand in der Tiefgarage des Zentrums für zusätzliche Unruhe gesorgt.

