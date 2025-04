Stand: 09.04.2025 17:17 Uhr Ortsamt Klenow Tor bleibt weiterhin geschlossen

Das Rostocker Ortsamt Klenow Tor bleibt bis mindestens 2. Mai geschlossen. Termine würden in andere Ortsämter umverlegt werden, so die Stadtverwaltung. Einwohner werden per Mail oder Anruf informiert. Wer ein terminloses Anliegen habe, kann in jedem anderen Ortsamt vorsprechen. Die Stadtwerke Rostock hat dem Einkaufszentrum die Fernwärme abgestellt, da der Eigentümer offene Rechnungen nicht beglichen habe.

