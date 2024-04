Stand: 22.04.2024 08:39 Uhr Perow: Carport und Scheune abgebrannt - 100.000 Euro Schaden

An der B108 im Groß Wüstenfelder Ortsteil Perow (Landkreis Rostock) haben am Morgen ein Carport und eine Scheune gebrannt. Laut Polizei brach das Feuer vermutlich in dem Carport aus, welches vollständig abbrannte - so auch die beiden darunter abgestellten Autos. Von dort hätten die Flammen dann auf die nebenstehende Holzscheune übergegriffen. Die Tiere darin konnten von Anwohnenden rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden. Rund 50 Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den Brand löschen - die B108 war deswegen an der Stelle für mehrere Stunden voll gesperrt. Der Schaden wird vorläufig auf 100.000 Euro geschätzt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 22.04.2024 | 06:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Rostock