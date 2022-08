Pendler aus Ludwigslust-Parchim haben bundesweit längste Wege Stand: 23.08.2022 05:22 Uhr

Im Bundesdurchschnitt brauchen Pendlerinnen und Pendler für den Weg zur Arbeit fast 17 Kilometer, so das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung in Bonn. Gerade in dünn besiedelten Gebieten und im Umland der großen Arbeitsmarktzentren seien die Strecken aber länger. Für 3,6 Millionen Deutsche sei der einfache Arbeitsweg länger als 50 Kilometer. München führe weiterhin die Liste der Großstädte mit den meisten Einpendlern an: Rund 400.000 Beschäftigte pendelten im vergangenen Jahr in die bayerische Landeshauptstadt.

60 Prozent aller Beschäftigten arbeiten nicht am Wohnort

Deutschlandweit arbeiten laut Bundesinstitut rund 19,6 Millionen Menschen und damit fast 60 Prozent aller sozialversicherungspflichtig Beschäftigen nicht an ihrem Wohnort. Die Angaben basieren auf Daten der Bundesagentur für Arbeit. Sie zeigen aber nicht, wie viele Menschen tatsächlich zur Arbeit gefahren sind oder aber im Homeoffice tätig waren. Auch über die Verkehrsmittel sagen die Daten nichts aus.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 23.08.2022 | 05:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Straßenverkehr