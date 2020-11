Patienten-Unterbringung: Rostocker Psychiatrie unter Beobachtung Stand: 20.11.2020 15:55 Uhr Sind einige psychisch kranke Menschen in der Rostocker Psychiatrie möglicherweise unrechtmäßig behandelt worden? Um das herauszufinden, hat die Stadt Rostock gehandelt.

von Judith Greitsch

Vergangenen Freitag haben Vertreter der Rostocker Stadtverwaltung und der Ärztekammer Mecklenburg-Vorpommern der Klinik in Gehlsdorf einen unangemeldeten Besuch abgestattet, wie Stadtsprecher Ulrich Kunze bestätigt. Die Klinik besitzt laut eigenen Angaben rund 170 Betten auf neun Stationen. Laut dem Psychisch-Kranken-Gesetz (PsychKG MV) ist der Oberbürgermeister und damit die Hansestadt Rostock für die Klinik im Stadtteil Gehlsdorf "örtlich zuständig". Die unangekündigt durchgeführte Begehung in der Psychiatrischen Klinik der Universitätsmedizin war die erste ihrer Art.

Ärztekammer wurde um Amtshilfe gebeten

Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen (parteilos) hatte von der Ärztekammer MV in ihrer Funktion als Berufsstandsvertretung dringende Hinweise bekommen: Es ging laut Stadtsprecher um "unterstellte teilweise erhebliche Mängel in Verfahren zur Unterbringung psychisch kranker Menschen…". Bei dem Besuch in der Klinik war dann alles wichtig, was mit eben diesen Verfahren zur Unterbringung oder auch zur Fixierung von Patienten zusammenhängt. Aber auch auf die Menge des Fachpersonals wurde geschaut. Der Präsident der Ärztekammer, Prof. Dr. med. Andreas Crusius, sagte auf Anfrage, die Kammer sei vom Oberbürgermeister um kurzfristige Amtshilfe gebeten worden, das habe man ermöglicht. Geprüft worden seien zum Beispiel auch die hygienischen Umstände.

Unimedizin will Rechtmäßigkeit des Besuchs prüfen

Ergebnisse der Begehung liegen dem NDR noch nicht vor. Laut Stadtsprecher bekommt die Klinik noch einen Fragenkatalog. Danach werde entschieden, ob und - wenn ja - welche Maßnahmen erforderlich sind. Gegenüber NDR 1 Radio MV sagte der Ärztliche Vorstand der Rostocker Universitätsmedizin, Prof. Dr. med. Christian Schmidt, dass man derzeit "zusammen mit dem Landesdatenschutz und der Rechtsaufsicht von Gesundheitsamt und Ärztekammer die Rechtmäßigkeit des unangekündigten Besuches" prüfe.

