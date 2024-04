Stand: 10.04.2024 13:41 Uhr Pasewalk: Zwei Jugendliche wegen Mordes an 18-Jähriger angeklagt

Nach dem Tod einer 18-Jährigen in Pasewalk hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen zwei Jugendliche im Alter von 20 beziehungsweise 19 Jahren wegen Mordes erhoben. Sie wirft ihnen nach eigenen Angaben vor, dem ahnungslosen Mädchen im Dezember 2023 in einer Kleingartenanlage von hinten einen Stein gegen den Kopf geworfen, mehrfach auf es eingestochen und es gewürgt zu haben. Den Ermittlern zufolge lebten das Opfer und die mutmaßlichen Täter gemeinsam in einer Behinderten-Einrichtung.

