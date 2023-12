Pasewalk: Opfer und mutmaßliche Täter wohnten im selben Heim Stand: 11.12.2023 11:16 Uhr Im Fall der getöteten 18-jährigen Frau in Pasewalk hat die Polizei neue Details mitgeteilt. Die beiden Tatverdächtigen wohnten offenbar im selben Heim.

Im Fall der in Pasewalk getöteten Jugendlichen haben sowohl das 18-jährige Opfer als auch die beiden Tatverdächtigen in derselben Wohngruppe für Menschen mit Behinderung gelebt. Das teilte die Staatsanwaltschaft am Montag mit. Der 20-jährige Beschuldigte und die 19-jährige Beschuldigte hätten zwar eine geistige Beeinträchtigung, aber nicht derart, dass sie schuldunfähig seien, so ein Sprecher der Ermittlungsbehörde.

Leiche am Donnerstagabend in Pasewalk gefunden

Das spätere Opfer wurde seit Mittwoch vermisst. Am Donnerstagabend wurde die 18-Jährige in einer Gartenanlage in Pasewalk tot aufgefunden. Aufgrund der schweren Verletzungen gehen die Ermittler von einem Gewaltdelikt aus. Der Leichnam weise Verletzungen am Oberkörper auf, die auf eine "massive und stumpfe Gewalteinwirkung" schließen lassen, hieß es. Die Ergebnisse der Obduktion stehen noch aus. Bereits am Freitag nahm die Polizei die beiden Tatverdächtigen fest. Das Amtsgericht Pasewalk ordnete Untersuchungshaft an. Gegen sie wird vorerst wegen des Verdachts des Totschlags ermittelt.

