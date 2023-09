Stand: 02.09.2023 17:35 Uhr Pasewalk: Rund 100 Aussteller bei 31. Leistungsschau

In Pasewalk präsentieren sich an diesem Wochenende etwa 100 Aussteller auf der Leistungsschau für Vorpommern. Darunter sind Handwerksbetriebe und Unternehmen aus der Region, aber auch die Polizei und die Bundeswehr. Organisator Werner Hackbarth spach von einem gelungenen Start mit mehreren Tausend Besuchern und bei bestem Wetter. Am Nachmittag hat Vorpommern-Greifswalds Landrat Sack einen Freundschaftsvertrag mit dem Kreis Tschetschineck im benachbarten Polen unterzeichnet. Am Abend startet auf der Festwiese in Pasewalk die NDR Sommerparty mit Moderator Nils Söhrens und Sängerin Anna Maria Zimmermann. Der Eintritt ist frei.

