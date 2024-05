Stand: 09.05.2024 16:35 Uhr Pasewalk: Reisende mussten überfüllten Zug verlassen

In Pasewalk haben Reisende einen Zug wegen Überfüllung verlassen müssen. Der Zugführer eines aus Lübeck kommenden Regionalexpress hatte Sicherheitsbedenken und fuhr deshalb zunächst nicht weiter in Richtung Stettin. Am Mittag informierte er die Bundespolizei und erst nachdem die Beamten Fahrgäste aufforderten, die beiden Wagons zu verlassen und einen späteren Zug zu nehmen, stiegen knapp 30 Menschen aus. Mit rund 50 Minuten Verspätung konnte der Zug anschließend die Fahrt fortsetzen.

